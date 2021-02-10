МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,98 копейки — до 89,5684 рубля, курс доллара — уменьшился на 26,66 копейки, до 73,8526 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 12,87 копейки, составив 80,9247 рубля.