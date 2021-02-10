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2021
https://1prime.ru/Forex/20210210/833012121.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 89,57 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,98 копейки — до 89,5684 рубля, курс доллара — уменьшился на 26,66 копейки, до 73,8526 рубля, следует из... ПРАЙМ, 10.02.2021
евро, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,98 копейки — до 89,5684 рубля, курс доллара — уменьшился на 26,66 копейки, до 73,8526 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 12,87 копейки, составив 80,9247 рубля.