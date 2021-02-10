МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе снизился на 0,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в январе не изменился по сравнению с декабрем, к евро снизился на 0,1%.

Номинальный курс рубля к доллару снизился в январе на 0,2%, к евро — на 0,5%.