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2021
https://1prime.ru/Forex/20210210/833013405.html
Реальный эффективный курс рубля в январе снизился на 0,3%
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Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе снизился на 0,3%, говорится в материалах ЦБ РФ... ПРАЙМ, 10.02.2021
валюта, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе снизился на 0,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в январе не изменился по сравнению с декабрем, к евро снизился на 0,1%.
Номинальный курс рубля к доллару снизился в январе на 0,2%, к евро — на 0,5%.