МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Оглашение решения Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу, 12 февраля, даст сигнал валютным рынкам. Назван реальный курс рубля к доллару при нынешних ценах на нефть

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, на декабрьском заседании регулятор ужесточил риторику, изменив неоднократно повторяемую по итогам предыдущих заседаний фразу о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Сейчас, учитывая высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен, ЦБ будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки.

"Если эта фраза повторится и в пятницу, то на фоне ожидаемого сохранения ставки на текущем уровне заседание вряд ли окажет влияние на курс рубля", — замечает эксперт.

При этом он подчеркивает, что если ЦБ сделает комментарии еще более жесткими, это будет говорить о том, что текущий цикл смягчения монетарной политики, начавшийся в середине 2019 года, завершен.

"Это окажет поддержку рублю, поскольку мягкие денежно-кредитные условия являются одним из фундаментальных факторов относительной слабости любой валюты", — прогнозирует Бабин.

"При сохранении благоприятных внешних условий и в отсутствии новых геополитических раздражителей рубль в ближайшие недели способен продолжить умеренно повышаться", — отмечает аналитик и добавляет, что не стоит забывать и про новые санкционные риски. Если появятся реальные угрозы секторальных санкций, это может вызвать резкое снижение курса российской валюты до пятилетних минимумов, установленных почти год назад.