МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет к доллару и символически — к евро в начале торгов при дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи незначительно растет в начале дня

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижается на 9 копеек, до 73,86 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 89,58 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,5%, до 61,16 доллара за баррель.