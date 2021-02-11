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2021
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Курс рубля слабо подрастает к доллару и евро в начале дня
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Курс рубля слабо растет к доллару и символически — к евро в начале торгов при дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск... ПРАЙМ, 11.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет к доллару и символически — к евро в начале торгов при дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижается на 9 копеек, до 73,86 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 89,58 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,5%, до 61,16 доллара за баррель.