МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем показывает разнонаправленную динамику к евро и иене в ожидании еженедельных данных с рынка труда США, свидетельствуют показатели торгов. Назван реальный курс рубля к доллару при нынешних ценах на нефть

По состоянию на 12.32 мск курс евро к доллару рос до 1,2134 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2116 доллара. Курс доллара к иене повышался до 104,69 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 90,38 пункта.

Трейдеры в четверг с интересом ждут еженедельную статистику по занятости в США. Аналитики прогнозируют снижение числа заявок на пособие по безработице в США на 22 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 757 тысяч. Статистика будет опубликована после того, как в среду глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что восстановление рынка труда США может занять годы, и призвал конгресс поддержать экономику.

Кроме того, в контексте обсуждаемого нового пакета помощи экономике США на 1,9 триллиона долларов Пауээл сказал, что регулятор не ждет высокого уровня инфляции, но готов с ней бороться. Он также заявил, что регулятор не думает о снижении своего баланса, который постоянно растет. В конце января ФРС заявила, что планирует продолжать выкуп с рынка активов от 120 миллиардов долларов в месяц, пока не добьется существенного прогресса по занятости и инфляции.

Аналитики банка MUFG считают, что курс доллара, вероятно, будет оставаться под давлением после того, как Пауэлл дал понять, что монетарная политика пока останется мягкой. "Комментарии Пауэлла о мягкой политике подтверждают нашу точку зрения о том, что еще слишком рано для начала устойчивого восстановления доллара", — цитирует Wall Street Journal валютного аналитика банка Ли Хардмана (Lee Hardman).