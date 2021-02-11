МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,96 копейки — до 89,4388 рубля, курс доллара — на 9,47 копейки, до 73,7579 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 11,04 копейки, составив 80,8143 рубля.