МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах, полагает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Назван реальный курс рубля к доллару при нынешних ценах на нефть

В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.

"Мы видим на примере Китая, что они хотят использовать свою цифровую валюту, чтобы это стало инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой конкуренции. И мне кажется, что нам тоже стоит более внимательно посмотреть на этот аспект, потому что, по сути, цифровой рубль будет конкурировать не столько с обычными рублями, на мой взгляд, сколько он может конкурировать с другими цифровыми валютами мира", — сказал Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.

"И если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем, таким образом, повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом", — продолжил глава департамента. Курс рубля слабо подрастает к доллару и евро в начале дня

Он отметил, что все потенциальные плюсы внедрения цифрового рубля в настоящий момент до конца понять очень сложно, поскольку такой инструмент способен радикально поменять всю финансовую систему.

"При правильной архитектуре, безусловно, цифровой рубль может открыть океан возможностей с точки зрения финтеха, с точки зрения улучшения эффективности, прозрачности системы, ну и для Минфина, в том числе, с точки зрения бюджетного процесса и контроля целевого расходования средств", — подчеркнул Чебесков.