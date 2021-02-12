МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, скорее всего, не окажет существенного влияния на курс рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ключевая ставка пока останется без изменений

Вместе с тем, любое изменение риторики регулятора – в сторону смягчения или ужесточения обеспечит, соответственно краткосрочную или фундаментальную поддержку российской валюте, полагают аналитики.

Банк России проведет 12 февраля первое в текущем году заседание совета директоров по ключевой ставке. Ожидается, что на фоне повышенного инфляционного фона регулятор в четвертый раз подряд сохранит ее неизменной — на рекордно низком уровне 4,25% годовых.

РУБЛЬ СПОКОЙНО ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ЦБ

"Фактор ЦБ РФ" сейчас не является для рубля главным, поэтому без каких-либо резонансных заявлений заседание совета директоров может пройти нейтрально для российской валюты, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Для рубля наиболее важными в настоящий момент являются санкционная риторика Запада и динамика цен на нефть", — полагает он.

В настоящее время курс рубля в минимальной степени определяется решением ЦБ по ставке, учитывая быстрое восстановление цен на нефть до годовых максимумов и сохранение высоких геополитических рисков, также считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Решение по ключевой ставке и комментарии Банка России вряд ли окажут существенное влияние на курс рубля, полагает Максим Петроневич из банка "Открытие". Рынок ожидает сохранения ключевой ставки на текущем уровне и с высокой вероятностью окажется прав, сказал собеседник агентства.

"Банк России будет острожен в своих комментариях: период резкого ускорения инфляции, возможно, подходит к концу, а курс рубля после недолгого периода волатильности возобновил тенденцию к укреплению. В этих условиях с высокой вероятностью ЦБ укажет на необходимость дальнейшего мониторинга инфляции и ее драйверов и подчеркнет готовность адаптировать политику в обе стороны — в зависимости от изменения инфляционных ожиданий и своих прогнозов по инфляции", — ожидает Петроневич.

КАК РИТОРИКА ЦБ ПОВЛИЯЕТ НА РУБЛЬ

Если регулятор отметит краткосрочные проинфляционные риски, но выразит уверенность в том, что ценовое давление снизится в ближайшие месяцы и приблизится к долгосрочной цели, для рубля в краткосрочном плане это будет наиболее комфортным, прокомментировал Евстифеев из банка "Зенит".

Отсутствие намеков на возможно более раннюю нормализацию денежно-кредитной политики однозначно станет для рубля позитивным моментом, поскольку не окажет давления на рынок локального долга, добавил он.

Если ЦБ выразит уверенность и в скором возвращении инфляции к цели, и в длительном сохранении стимулирующей денежно-кредитной политики, это может поддержать приток средств в российские активы и способствовать дальнейшему укреплению рубля, полагает Вайсберг из ИК "Регион".

Впрочем, регулятор может дать сигнал о более ранней нормализации процентной политики (повышении ключевой ставки до 5-6% годовых); ранее ожидалось, что старт процесса начнется в середине 2022 года, рассуждает Денис Попов из Промсвязьбанка.

"Рост фактической инфляции, усиление краткосрочных инфляционных рисков и ожидание более быстрого преодоления кризиса могут стимулировать ЦБ начать повышать ставку раньше. Это может оказать фундаментальную среднесрочную поддержку курсу рубля через следующий механизм. Приоритеты регулятора будут по-прежнему ориентированы на обеспечение ценовой стабильности в России, а это основа для сохранения реальной платежеспособности национальной валюты, а соответственно и ее курса", — пояснил он.

Если же комментарии ЦБ будут более жесткими, свидетельствуя о том, что текущий цикл смягчения монетарной политики, начавшийся в середине 2019 года, завершен, это окажет фундаментальных поддержку рублю, поскольку мягкие денежно-кредитные условия являются одним из долгосрочных факторов относительной слабости любой валюты, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В риторике ЦБ важным станет прогноз сроков достижения инфляцией таргета в 3,5-4% год к году, из нее станет понятно насколько серьезными считает регулятор геополитические риски и какую "премию" в рубле ЦБ закладывает при их реализации, рассуждает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс". "Ожидаем также конкретизации сроков наступления периода нейтральной денежно-кредитной политики", — сказал он.