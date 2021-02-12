МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. На второй неделе февраля российская национальная валюта укреплялась по отношению к доллару и показывала нейтральное положение против евро.

По мнению руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, впереди у рубля еще много времени, чтобы продолжить этот тренд.

Итак, как рассказал эксперт "Российской газете" о ближайших перспективах рубля, Пятница, как и предыдущие дни этой недели, окажется малоинформативной. "Большинство глобальных инвесторов возьмут паузу вплоть до следующей среды, когда в США будут представлены свежие оценки розничных продаж и промпроизводства наряду с динамикой цен производителей. Либо даже до пятницы 19 февраля, когда появятся обновленные индексы деловой активности в сфере услуг", — отметил он. Когда прекратится рост цен на жилье в Москве и Подмосковье

В эту пятницу, 12 февраля, на внутреннем валютном рынке можно ожидать в целом нейтральной реакции на итоги заседания ЦБ РФ и решения по ключевой ставке.

Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат выступать ключевым драйвером укрепления рубля. Добровольные ограничения на добычу Саудовской Аравии и ее союзников на 1,425 миллиона баррелей в сутки в феврале-марте превышают потенциальное ослабление спроса на миллион баррелей в день, как оценивает Международное энергетическое агентство.

"Предпосылки для укрепления рубля при прочих равных условиях создаст и характерная для первой половины года сезонность платежного баланса — поступление валюты по экспортному каналу превышает ее отток при закупках импорта", — добавляет Коган.

Именно эта причина в январе-марте почти каждого календарного года оказывались благоприятными для российского рубля.

"За исключением эпизодов с последствиями перехода Банком России к политике таргетирования инфляции в 2015 году и коронакризиса 2020 года", — подытожил он.