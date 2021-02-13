МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В ближайшие два месяца курс доллара, скорее всего, останется в диапазоне 73-77 рублей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на мнение доверительного управляющего ИФК "Солид" Евгения Маришина.

Экономист считает, что, если не предвидится новых антироссийских санкций, то есть шансы закрепиться в таком диапазоне и на более длительный срок.

"Учитывая бескоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырьё", — отметил Маришин.

По его словам, следствием может стать ослабление рубля.