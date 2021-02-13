2021-02-13T10:11:58+03:00
2021-02-13T10:11:58+03:00
2021-02-13T10:11:58+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210213/833035456.html
Экономист дал прогноз курса доллара к весне 2021 года
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В ближайшие два месяца курс доллара, скорее всего, останется в диапазоне 73-77 рублей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на мнение доверительного управляющего ИФК "Солид"... ПРАЙМ, 13.02.2021
курс доллара, доллар, рубль, валюта, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83295/11/832951153.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83295/11/832951153.jpg
https://1prime.ru/images/83295/11/832951152.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83295/11/832951152.jpg
https://1prime.ru/images/83295/11/832951140.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83295/11/832951140.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В ближайшие два месяца курс доллара, скорее всего, останется в диапазоне 73-77 рублей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на мнение доверительного управляющего ИФК "Солид" Евгения Маришина.
Экономист считает, что, если не предвидится новых антироссийских санкций, то есть шансы закрепиться в таком диапазоне и на более длительный срок.
"Учитывая бескоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырьё", — отметил Маришин.
По его словам, следствием может стать ослабление рубля.