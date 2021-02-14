МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева назвала причины возможного падения рубля, сообщает "Российская газета". Рубль опирается на нефть, но очень чувствителен к геополитике

Поддержку российской валюте оказывали два основных фактора. Во-первых, это ралли на нефтяном рынке, в результате чего цены на нефть марки Brent уверенно закрепились выше отметки 60 долларов за баррель. Во-вторых, трехкратное сокращение объемов покупок валюты со стороны Минфина в рамках механизма бюджетного правила. Так, в период с 18 января по 5 февраля ведомство покупало иностранную валюту на сумму в среднем 7,2 миллиарда рублей в день. А с 8 февраля этот объем был уменьшен до 2,4 миллиарда. В результате давление на рубль сократилось, что позволило ему окрепнуть.

Однако к концу недели аппетит к риску на нефтяном рынке несколько поубавился, что не могло не сказаться на динамике курса нацвалюты. Этому способствовало снижение прогноза по мировому спросу на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. В качестве основной причины ухудшения прогноза были указаны более низкие, нежели ожидалось ранее, темпы вакцинации населения.

Также в докладе МЭА было отмечено, что текущий уровень цен на нефть в большей степени обусловлен не восстановлением спроса, а усилиями ОПЕК+ по ограничению добычи.

В результате цены на нефть развернулись вниз. И к окончанию торговой пятидневки растеряли существенную часть недельного прироста. Российский рубль также отреагировал ослаблением на ухудшение прогнозов по мировому спросу на нефть. И вернулся на уровень выше 74 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

Помимо этого, в минувшую пятницу давление на рубль оказали высказывания главы российского МИДа Сергея Лаврова о санкционном давлении на Россию со стороны Евросоюза. Стоит отметить, что на данный момент возможные санкции являются ключевым риском для рубля. И, вероятно, эта тема будет сохранять свою актуальность в ближайшие месяцы.

25-26 марта состоится саммит ЕС, на котором запланировано специальное заседание, посвященное политике в отношении России. Если на этой встрече будут приняты какие-либо персональные санкции, то это вряд ли серьезно отразится на курсе рубля. Если же санкционные меры серьезно затронут экономические интересы России, то можно ожидать ослабления нацвалюты.

"С учетом всех этих факторов мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар (по данным ЦБ, выше 76 рублей доллар стоил 30 января 2021 года) и 89-92,5 рубля за евро", — отметила Анна Зайцева.