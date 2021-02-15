МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник утром в ожидании инвесторами ряда европейских статданных, свидетельствуют данные торгов. Экономист дал прогноз курса доллара к весне 2021 года

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару рос до 1,2136 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2118 доллара; курс доллара к иене увеличивался до 105,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 90,33 пункта.

Валютные инвесторы сосредоточили свое внимание на макроэкономический статистике зоны евро, которая появится позже в понедельник. Аналитики оценивают снижение профицита торгового баланса еврозоны в декабре до 25,3 миллиарда евро с 25,8 миллиарда в ноябре. Кроме того, станут известны данные и о промпроизводстве в декабре в странах этого валютного блока. Как ожидается, показатель снизился на 0,6% в месячном выражении и на 0,1% в годовом.

При этом объем торгов на валютном рынке в понедельник невысок, поскольку закрыты биржи Китая, Гонконга, также не будут проходить торги в США.

Аналитики Commonwealth Bank of Australia, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что " нисходящий тренд доллара остается доминирующей темой на валютных рынках". При этом они считают, что в дальнейшем существует вероятность краткосрочного повышения курса доллара из-за опережающих экономических показателей США.