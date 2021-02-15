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2021
https://1prime.ru/Forex/20210215/833040600.html
Рубль растет на дорожающей нефти
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. Рубль в начале торгов прибавляет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, обновляя максимумы с середины января. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 34... ПРАЙМ, 15.02.2021
рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов прибавляет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, обновляя максимумы с середины января.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 34 копейки, до 73,38 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 89,05 рубля. Ранее в понедельник евро опускался до 88,88 рубля — минимума с 21 января.
Стоимость нефти растет на 1,5%, до 63,34 доллара за баррель по марке Brent.