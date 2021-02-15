МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов прибавляет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, обновляя максимумы с середины января. Индекс Мосбиржи растет на 1,5% в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 34 копейки, до 73,38 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 89,05 рубля. Ранее в понедельник евро опускался до 88,88 рубля — минимума с 21 января.

Стоимость нефти растет на 1,5%, до 63,34 доллара за баррель по марке Brent.