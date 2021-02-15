МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 62,98 копейки — до 88,9754 рубля, курс доллара — на 62,86 копейки, до 73,3092 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 62,9 копейки, составив 80,359 рубля.