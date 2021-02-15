2021-02-15T13:08:58+03:00
2021-02-15T13:08:58+03:00
2021-02-15T13:08:58+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210215/833043311.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 88,98 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 62,98 копейки — до 88,9754 рубля, курс доллара — на 62,86 копейки, до 73,3092 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 15.02.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83291/65/832916516.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/65/832916516.jpg
https://1prime.ru/images/83291/65/832916515.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/65/832916515.jpg
https://1prime.ru/images/83291/65/832916503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/65/832916503.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 62,98 копейки — до 88,9754 рубля, курс доллара — на 62,86 копейки, до 73,3092 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 62,9 копейки, составив 80,359 рубля.