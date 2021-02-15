МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов поднимается к доллару в понедельник вечером до максимума почти за три года, поддерживает валюту оптимизм по поводу программы вакцинации в королевстве, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,31 рубля

По состоянию на 17.37 мск курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3904 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3844 доллара. Ранее в ходе торгов показатель достигал 1,3914 доллара — максимума с апреля 2018 года.

Курс евро к доллару поднимался до 1,2123 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2118 доллара; курс доллара к иене увеличивался до 105,38 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сокращался на 0,1%, до 90,39 пункта.

"Инвесторы с большим оптимизмом смотрят на развертывание программы вакцинации, в выходные Великобритания преодолела еще один важный этап в своей цели по ускорению экономического восстановления после катастрофических 12 месяцев", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam). Фьючерсы на фондовые индексы США растут в праздничный день

Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 15 миллионов человек, обе дозы — более 537 тысяч. Как ожидается, в течение весны прививки от COVID-19 получит все совершеннолетнее население Великобритании. Инвесторы надеются, что вакцинация поможет взять пандемию под контроль и поддержать восстановление экономики, также ограничив возможность нового ужесточения карантина в стране.

Объем торгов при этом снижен, поскольку биржи США не работают в понедельник. В стране проходит национальный праздник — День президентов (Presidents Day).