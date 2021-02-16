МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром снижается к евро и дорожает к иене по мере роста спроса на рисковые активы в свете улучшения экономических перспектив, свидетельствуют показатели торгов. Фунт дорожает к доллару до максимума с 2018 года

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару рос до 1,2138 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2127 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 105,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 90,3 пункта.

На мировых рынках остаются оптимистичные настроения, поскольку прогресс в развертывании вакцинации от коронавируса в мире и снижение темпов выявления инфицированных укрепили надежды инвесторов на восстановление мировой экономики. И они предпочитают покупку более рисковых активов, к которым, в частности, в паре с долларом относится евро и в паре с иеной — доллар. Как сообщают СМИ, в США в воскресенье было зарегистрировано самое низкое число случаев инфицирования COVID с октября.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводи агентство Франс Пресс, отмечает, что "скорое внедрение вакцин соответствует росту экономической активности и восстановлению прибыльности компаний". Он добавил, что с учетом денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и стимулирования экономики, "кажется, что путь наименьшего сопротивления остается наиболее вероятным, поскольку все громче звучат призывы к увеличению темпов возобновления работы".

Позднее на настроения рынков может повлиять статистика о состоянии ВВП еврозоны. Аналитики оценивают его снижение в прошлом квартале в 5,1% в годовом выражении. Также будет опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии.