МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 1,97 копейки, составив 73,2895 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,3092 рубля за доллар.