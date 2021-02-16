МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Темпы роста курса евро к доллару немного ускорились во вторник днем после выхода экономической статистики в еврозоне, свидетельствуют показатели торгов. ВВП Евросоюза в четвертом квартале снизился на 4,8%

По состоянию на 13.24 мск курс евро к доллару рос до 1,2157 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2127 доллара. Курс доллара к иене снижался в то же время до 105,28 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 90,22 пункта.

Трейдеры обратили внимание на ряд новых статданных. Так, по второй оценке Евростата ВВП 19 стран еврозоны в прошлом квартале года сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 5% — в годовом. Предварительная оценка показывала снижение на 0,7% и на 5,1% соответственно. Аналитики ожидали сохранения предварительной оценки без изменений.

Кроме того, по данным Центра исследований экономики Европы (ZEW) индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос до 71,2 пункта с 61,8 пункта в январе, хотя ожидалось снижение показателя. Фондовые биржи Европы растут на макростатистике

И в целом во вторник на мировых рынках отмечается увеличение спроса на рисковые активы — фьючерсы на фондовые индексы в США растут, биржи Азии закрылись в плюсе, позитивная динамика зафиксирована на европейских фондовых рынках. А на валютном рынке трейдеры отдают предпочтение евро в паре с долларом и на фоне оптимизма вокруг перспектив мировой экономики.

"Продолжающееся меры денежно-кредитного и бюджетного стимулирования остаются прочной основой для поддержки рисковых активов, компенсируя более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин (от нового коронавируса — ред.)", — считает старший стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah), мнение которой приводит агентство Блумберг.