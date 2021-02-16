МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль во вторник снижается на внешнем негативе против доллара и евро после обновления накануне многонедельных максимумов. Российский рынок акций растет по основным индексам

Коррекционное снижение рынка нефти и слабость "развивающихся валют" против доллара оказывают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.55 мск рос на 35 копеек, до 73,68 рубля, курс евро увеличивался на 27 копеек, до 89,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

В понедельник доллар опускался до 73,13 рубля — минимума с 14 января, евро — до 88,78 рубля, минимума с 14 декабря прошлого года.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Российская валюта во вторник снижается против доллара и евро, отыгрывая ослабление аппетита инвесторов к развивающимся и сырьевым валютам. Официальный курс евро на среду снизился на три копейки

При этом стоимость барреля сорта Brent теряет 0,4%, до 63 долларов, поддерживая давление на рубль. Brent пока не смог обновить 13-месячный максимум на психологической отметке 64 доллара и стал корректироваться вниз.

Неоднозначная динамика западных фондовых индексов и фьючерсов не дает поддержки курсу российской валюты.

Есть и внутренний негатив для рубля. Так, ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций обновил сегодня минимум с апреля, опустившись до 148,83 пункта. Инвесторы обратили внимание на слова главы Сбербанка Германа Грефа о готовности банка вместе с ВТБ покупать облигации федерального займа России (ОФЗ). Это спокойно покроет потребности бюджета в заимствованиях, заявил он.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,65 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Давление на рисковые активы оказала информация Financial Times со ссылкой на неназванные источники, согласно которой Китай изучает, может ли он нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, ограничив поставки редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для отрасли, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". СМИ узнало, какой удар Китай готовит для США

"Это ставит под угрозу ожидания, что с приходом новой администрации президента США отношения между двумя странами улучшатся, в том числе в торговой сфере и секторе высоких технологий. Рубль проверяет на прочность ближайшую поддержку, находящуюся на вчерашних минимумах. В случае дальнейшего ухудшения ситуации на мировых рынках она может быть пробита. Целями роста курсов могут выступить двухнедельные вершины: 74,47 рубля за доллар и 90,12 рубля за евро", — оценил он.

Впрочем, по мере дальнейшего снижения фактической и опционной волатильности спрос на рубль будет сохраняться, учитывая неплохие фундаментальные показатели и положительную сезонность платежного баланса, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".