МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром показывает разнонаправленную динамику к иене и евро в ожидании инвесторами важной экономической статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти растет на фоне сокращения добычи в США

По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару снижался до 1,2094 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2104 доллара, курс доллара к иене снижался до 105,84 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 90,64 пункта.

Во вторник в центре внимания инвесторов экономические данные из США, которые должны показать состояние американской экономики в период кризиса, вызванного коронавирусом.

В частности, ожидается, что объем розничных продаж в США в январе поднялся на 1,1% по сравнению с декабрем. Также позднее в ходе торгов будут опубликованы данные по промпроизводству в стране в январе. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,5% после роста на 1,6% в декабре.

Вечером же участники торгов ожидают публикации протокола заседания январского заседания ФРС. По итогам январской встречи Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.

Инвесторы также ожидают поддержки экономики со стороны правительства США, что может ускорить процесс ее восстановления. Трейдеры надеются, что пакет стимулов, предложенный президентом США Джо Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов, поможет улучшить состояние крупнейшей мировой экономики.