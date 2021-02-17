МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. У российской национальной валюты есть определенные шансы совершить прорыв, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Россиянам назвали способ избежать долгов в полмиллиона при увольнении

По мнению эксперта, рубль достиг важных локальных уровней по отношению к доллару и евро. Сейчас рост рубля приостановился.

"Участники рынка берут паузу, чтобы оценить дальнейшие перспективы российской валюты". — поясняет аналитик.

Пара доллар-рубль снизилась в область 73, откуда с августа 2020 года неоднократно рубль переходил к росту.

"Аналогичного локального "дна" достигла EURRUB, которая забуксовала после быстрого снижения под 89 — не первый раз с сентября прошлого года", — пояснил он.

Сейчас, говорит Купцикевич, силы покупателей и продавцов рубля выглядят сбалансированными, так как есть очень много факторов в поддержку любого сценария.

"Подобные консолидации у важных уровней, как правило, оканчиваются сильным движением, как только баланс сместится в любую сторону. В пользу покупателей рубля — накопленное отставание от роста нефти. Она на тех же уровнях, что 13 месяцев назад, при том, что рубль — ниже на 16%", — пояснил эксперт и добавил, что такой разрыв в динамике стал наиболее выразительным в феврале.

При этом есть спекуляции вокруг восстановления спроса на энергию из России из-за экстремальных холодов в Европе и Америке. Нефть, добавляет эксперт, выглядит слишком перекупленной: она явно забуксовала после выхода к отметке в $63 за баррель.

"На наш взгляд, сейчас примерно равные шансы, как прорыва, так и отката рубля от текущих уровней. Однако реализация второго сценария рыночного отката пока не отменяет более долгосрочных перспектив для восстановления рубля вслед за мировой экономикой и сырьевыми рынками", — подытожил Купцикевич.