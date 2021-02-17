МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слегка снижается к доллару и прибавляет к евро, следуя за курсовой динамикой рынка форекс. Эксперт назвал шансы курса рубля совершить прорыв

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 8 копеек — до 73,72 рубля, курс евро снижался на 26 копеек — до 89,02 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро на форексе снижается на 0,2% — до 1,2079 доллара.

Стоимость нефти при этом растет на 0,6% — до 63,72 доллара за баррель марки Brent.