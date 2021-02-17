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https://1prime.ru/Forex/20210217/833059529.html
Рубль теряет к доллару и прибавляет к евро в начале торгов
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Рубль в начале торгов среды слегка снижается к доллару и прибавляет к евро, следуя за курсовой динамикой рынка форекс. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 8... ПРАЙМ, 17.02.2021
рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слегка снижается к доллару и прибавляет к евро, следуя за курсовой динамикой рынка форекс.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 8 копеек — до 73,72 рубля, курс евро снижался на 26 копеек — до 89,02 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Евро на форексе снижается на 0,2% — до 1,2079 доллара.
Стоимость нефти при этом растет на 0,6% — до 63,72 доллара за баррель марки Brent.