МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 47,74 копейки, составив 73,7669 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 73,2895 рубля за доллар.