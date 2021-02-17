2021-02-17T11:32:52+03:00
2021-02-17T11:32:52+03:00
2021-02-17T11:32:52+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210217/833060622.html
Средневзвешенный курс доллара вырос до 73,77 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды... ПРАЙМ, 17.02.2021
доллар, валюта, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83297/23/832972382.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83297/23/832972382.jpg
https://1prime.ru/images/83297/23/832972381.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83297/23/832972381.jpg
https://1prime.ru/images/83297/23/832972369.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83297/23/832972369.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 47,74 копейки, составив 73,7669 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 73,2895 рубля за доллар.