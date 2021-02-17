МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 13,68 копейки — до 89,0809 рубля, курс доллара — на 47,74 копейки, до 73,7669 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 32,4 копейки, составив 80,6582 рубля.