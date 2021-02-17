2021-02-17T13:06:28+03:00
2021-02-17T13:06:28+03:00
2021-02-17T13:06:28+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210217/833062231.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 89,08 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 13,68 копейки — до 89,0809 рубля, курс доллара — на 47,74 копейки, до 73,7669 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 17.02.2021
цб рф, евро, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 13,68 копейки — до 89,0809 рубля, курс доллара — на 47,74 копейки, до 73,7669 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 32,4 копейки, составив 80,6582 рубля.