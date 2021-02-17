МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль днем падает к доллару и стабилен к евро на фоне ослабления "развивающихся" валют и снижения западных фондовых индексов. Нефть дорожает на непогоде в США

Продолжающийся рост рынка нефти отчасти сглаживает ослабление российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.56 мск рос на 35 копеек, до 73,99 рубля, курс евро снижался на 3 копейки, до 89,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду снижается против доллара и стабильна к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе на 0,3%, до 1,2067 доллара. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже Лондона

Участники внутреннего валютного рынка отыгрывают ослабление большинства "развивающихся" валют и снижение западных фондовых индексов и фьючерсов.

Ослабление аппетита инвесторов к рисковым активам после роста в предыдущие дни объясняется фиксацией ими прибыли и соответственно – коррекционным снижением.

Инвесторы обратили внимание на макроэкономическую статистику. Так, инфляция в Великобритании в январе в годовом выражении ускорилась до 0,7% с 0,6% в декабре, в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2%. При этом аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,6% в годовом выражении, а в месячном — снижения на 0,4%. Американские игроки ожидают выхода данных по динамике розничных продаж в США за январь.

Стоимость барреля сорта Brent прибавляет сейчас 1,3%, до 64,2 доллара, поддерживая курс рубля. Инвесторы продолжают следить за метеорологической ситуацией в США. Аномальный для страны холод оказывает давление на добычу нефти, особенно в штате Техас. Как сообщает агентство Блумберг, добыча нефти в Штатах в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.

Участники российских валютных торгов обращают внимание на сообщения Минфина России о размещении на безлимитном аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 39,254 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе 72,401 миллиарда.

В итоге доллар растет к рублю на 0,5%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent, обновляя максимумы за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Неопределенность развития глобальных тенденций и поведение нерезидентов на рынке ОФЗ будут оставаться основными краткосрочными рисками для российской валюты, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". Акции "Абрау-Дюрсо" подскочили почти на 35%

"Локальные факторы в виде предстоящих налоговых выплат и улучшения платежного баланса должны оказывать поддержку. Стабильно высокими остаются и цены на нефть – также позитив для рубля. Поэтому рассчитываем, что курс сможет удержаться в диапазоне 73-74 рубля за доллар", — добавил он.

Основным негативом для мировых торговых площадок выступает ускорение роста доходностей (снижения котировок) гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг достиг максимальных с февраля 2020 года уровней, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Данная тенденция способна стать одним из фундаментальных факторов переоценки стоимости рисковых активов в сторону снижения, так как они теряют привлекательность по соотношению доходность/риск на фоне возросшей доходности облигаций, которые являются менее рискованным активом, добавил он.

"Кроме того, рост доходностей гособлигаций является признаком усиления инфляционных ожиданий, что в конечном счете способно поставить под угрозу ультрамягкую монетарную политику ФРС. Рубль остается под влиянием противоположных драйверов, проявляя относительную слабость на фоне растущей нефти. В негативном сценарии доллар может преодолеть ближайшее сопротивление 73,9 рубля и направиться к двухнедельной вершине 74,47 рубля. Евро в этом случае попытается закрепиться выше уровня 89,5 рубля", — сказал Бабин.