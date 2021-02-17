Рубль падает к доллару и стабилен к евро
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль днем падает к доллару и стабилен к евро на фоне ослабления "развивающихся" валют и снижения западных фондовых индексов.
Продолжающийся рост рынка нефти отчасти сглаживает ослабление российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.56 мск рос на 35 копеек, до 73,99 рубля, курс евро снижался на 3 копейки, до 89,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российская валюта в среду снижается против доллара и стабильна к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе на 0,3%, до 1,2067 доллара.
Участники внутреннего валютного рынка отыгрывают ослабление большинства "развивающихся" валют и снижение западных фондовых индексов и фьючерсов.
Ослабление аппетита инвесторов к рисковым активам после роста в предыдущие дни объясняется фиксацией ими прибыли и соответственно – коррекционным снижением.
Инвесторы обратили внимание на макроэкономическую статистику. Так, инфляция в Великобритании в январе в годовом выражении ускорилась до 0,7% с 0,6% в декабре, в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2%. При этом аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,6% в годовом выражении, а в месячном — снижения на 0,4%. Американские игроки ожидают выхода данных по динамике розничных продаж в США за январь.
Стоимость барреля сорта Brent прибавляет сейчас 1,3%, до 64,2 доллара, поддерживая курс рубля. Инвесторы продолжают следить за метеорологической ситуацией в США. Аномальный для страны холод оказывает давление на добычу нефти, особенно в штате Техас. Как сообщает агентство Блумберг, добыча нефти в Штатах в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.
Участники российских валютных торгов обращают внимание на сообщения Минфина России о размещении на безлимитном аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 39,254 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе 72,401 миллиарда.
В итоге доллар растет к рублю на 0,5%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent, обновляя максимумы за несколько лет.
ПРОГНОЗЫ
Неопределенность развития глобальных тенденций и поведение нерезидентов на рынке ОФЗ будут оставаться основными краткосрочными рисками для российской валюты, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".
"Локальные факторы в виде предстоящих налоговых выплат и улучшения платежного баланса должны оказывать поддержку. Стабильно высокими остаются и цены на нефть – также позитив для рубля. Поэтому рассчитываем, что курс сможет удержаться в диапазоне 73-74 рубля за доллар", — добавил он.
Основным негативом для мировых торговых площадок выступает ускорение роста доходностей (снижения котировок) гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг достиг максимальных с февраля 2020 года уровней, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Данная тенденция способна стать одним из фундаментальных факторов переоценки стоимости рисковых активов в сторону снижения, так как они теряют привлекательность по соотношению доходность/риск на фоне возросшей доходности облигаций, которые являются менее рискованным активом, добавил он.
"Кроме того, рост доходностей гособлигаций является признаком усиления инфляционных ожиданий, что в конечном счете способно поставить под угрозу ультрамягкую монетарную политику ФРС. Рубль остается под влиянием противоположных драйверов, проявляя относительную слабость на фоне растущей нефти. В негативном сценарии доллар может преодолеть ближайшее сопротивление 73,9 рубля и направиться к двухнедельной вершине 74,47 рубля. Евро в этом случае попытается закрепиться выше уровня 89,5 рубля", — сказал Бабин.
https://1prime.ru/Forex/20210217/833064009.html