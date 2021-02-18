МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром практически не меняется по отношению к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Nasdaq Composite обвалился из-за падения акций технологических компаний

Ожидания восстановления экономики США в последнее время царили на финансовых рынках. Так, в январе розничные продажи в стране выросли на 5,3% в месячном выражении. Месяцем ранее было зафиксировано снижение на 1%. Позже в четверг также министерство труда США обнародует информацию о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 13 февраля. Эксперты ждут снижения показателя на 28 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 765 тысяч заявок.

Рынки также оценивают протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный накануне. В нем регулятор отметил улучшение среднесрочных экономических ожиданий. В рамках заседания 26-27 января ФРС приняла решение о сохранении учётной ставки на уровне от нуля до 0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжит выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целевых занятости и инфляции. Стоимость нефти растет на данных о запасах API





Опубликованный протокол заседания ФРС "демонстрирует устойчивый консенсус в отношении необходимости сохранения низких ставок и предстоящих покупок активов — даже когда инфляционные ожидания начинают расти", сказал газете Wall Street Journal главный рыночный стратег Cambridge Global Payments Карл Шамотта (Karl Schamotta).

При этом несмотря на попытки главы Федрезерва Джерома Пауэлла убедить их в обратном, некоторые инвесторы готовятся к сценарию, при котором ФРС будет вынуждена ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось, добавил он.