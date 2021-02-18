МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля пытается расти к доллару и евро после снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллар слабо изменяется к мировым валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 4 копейки – до 73,67 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 88,75 рубля.

На открытии торгов курс доллара рос на 10 копеек, евро — на 14 копеек.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,06% — до 65,02 доллара за баррель.