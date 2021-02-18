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2021
https://1prime.ru/Forex/20210218/833069895.html
Рубль вышел в плюс к доллару и евро после негативного старта торгов
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Курс рубля пытается расти к доллару и евро после снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 4... ПРАЙМ, 18.02.2021
рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля пытается расти к доллару и евро после снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 4 копейки – до 73,67 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 88,75 рубля.
На открытии торгов курс доллара рос на 10 копеек, евро — на 14 копеек.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,06% — до 65,02 доллара за баррель.