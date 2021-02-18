МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании новой порции статистики с рынка труда и недвижимости США, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется к доллару и евро после старта торгов

По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару рос до 1,2066 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2036 доллара, курс доллара к иене снижался до 105,7 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 90,74 пункта.

Трейдеры в четверг ждут макростатистики из США, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, аналитики прогнозируют, что минтруд страны сообщит о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю до 765 тысяч с 793 тысяч неделей ранее. Кроме того, минторг опубликует данные о числе новых домов, строительство которых было начато в стране в январе. По прогнозам аналитиков, показатель сократился до 1,658 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,669 миллиона.

При этом дополнительным позитивом для курса евро в четверг остаются политические новости из Италии, где сенат выразил доверие новому правительству во главе с Марио Драги — бывшим главой Европейского центробанка (ЕЦБ).

"В своей первой речи на посту премьер-министра Драги изложил амбициозную программу, заявив законодателям об обязанности начать реконструкцию, как это сделали правительства после Второй мировой войны", — рассказали газете Wall Street Journal стратеги Deutsche Bank.