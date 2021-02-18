МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 21,09 копейки — до 88,87 рубля, курс доллара увеличился на 0,86 копейки, до 73,7755 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 9,02 копейки, составив 80,568 рубля.