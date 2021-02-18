2021-02-18T13:54:07+03:00
2021-02-18T13:54:07+03:00
2021-02-18T13:54:07+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210218/833072692.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 21,09 копейки — до 88,87 рубля, курс доллара увеличился на 0,86 копейки, до 73,7755 рубля, следует из... ПРАЙМ, 18.02.2021
валюта, евро, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83240/86/832408648.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83240/86/832408648.jpg
https://1prime.ru/images/83240/86/832408647.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83240/86/832408647.jpg
https://1prime.ru/images/83240/86/832408646.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83240/86/832408646.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 21,09 копейки — до 88,87 рубля, курс доллара увеличился на 0,86 копейки, до 73,7755 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 9,02 копейки, составив 80,568 рубля.