МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля стабилен к доллару и несколько снижается к евро на сигналах ослабления аппетита к риску на глобальных финансовых рынках. Нефть дорожает на ожидаемом сокращении предложения

Цены на нефть замедляют свой рост, а некоторые инвесторы вновь вспомнили о внешнеполитических рисках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск снижается на 2 копейки, до 73,69 рубля, курс евро — растёт на 16 копеек, до 88,93 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Участники внутреннего валютного рынка отыгрывают снижение западных фондовых индексов и фьючерсов, сигнализирующих об ослаблении аппетита инвесторов к рисковым активам. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Инвесторы на мировых фондовых рынках взяли паузу в росте. Некоторых из них застал врасплох быстрый подъем доходности гособлигаций США, который, судя по всему, ударил по технологическому сектору, в течение несколько лет получающему преимущества от низких процентных ставок. Фондовых управляющих также беспокоят "завышенные" оценки акций.

При этом стоимость барреля сорта Brent после обновления днем очередного максимума с января прошлого года (65,5 доллара) сократила темпы роста и прибавляет сейчас 0,2%. Инвесторы ожидают публикации данных минэнерго США о запасах и добыче этого сырья в стране.

Игроки российского рынка также обращают внимание на политический фактор. Страсбургский суд 16 февраля призвал правительство РФ освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), "мера вступает в силу немедленно".

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо невыполнимо, в соответствии с российским законодательством для этого нет правовых оснований. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Россию могут "выгнать" из Совета Европы за невыполнение решения ЕСПЧ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эти сообщения, назвав их "оторванными от реальности". Банк России планирует постепенное повышение ключевой ставки

В итоге курс доллара почти не меняется к рублю, евро — растет на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent – на максимумах за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рубль держится вблизи локальных максимумов, но предстоящие длинные выходные в России выступают стоп-фактором для активности на валютном рынке РФ, оценил Олег Кочетков из "МТС банка". "Ждём консолидацию курса на текущем уровне 73-74 рубля за доллар", — добавил он.

На российском валютном рынке по-прежнему доминирует внешняя история, стимулируя активные локальные покупки валюты, которые успешно демпфируются продажами со стороны экспортеров, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Цены на нефть остаются высокими, и вкупе с относительно стабильным рублем это выводит рублевую стоимость на нефть к максимумам второй половины 2018 — первой половины 2019 годов: 4800-5700 рублей за баррель. Происходящее по-прежнему не противоречит нашим текущим ожиданиям сохранения умеренного потенциала для роста валюты РФ до 72-72,5 рубля за доллар, но путь этот вполне может оказаться извилистым и тернистым из-за волатильности", — заключил он.