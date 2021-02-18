МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля стабилен к доллару и несколько снижается к евро на сигналах ослабления аппетита к риску на глобальных финансовых рынках.
Цены на нефть замедляют свой рост, а некоторые инвесторы вновь вспомнили о внешнеполитических рисках.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск снижается на 2 копейки, до 73,69 рубля, курс евро — растёт на 16 копеек, до 88,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Участники внутреннего валютного рынка отыгрывают снижение западных фондовых индексов и фьючерсов, сигнализирующих об ослаблении аппетита инвесторов к рисковым активам.
Инвесторы на мировых фондовых рынках взяли паузу в росте. Некоторых из них застал врасплох быстрый подъем доходности гособлигаций США, который, судя по всему, ударил по технологическому сектору, в течение несколько лет получающему преимущества от низких процентных ставок. Фондовых управляющих также беспокоят "завышенные" оценки акций.
При этом стоимость барреля сорта Brent после обновления днем очередного максимума с января прошлого года (65,5 доллара) сократила темпы роста и прибавляет сейчас 0,2%. Инвесторы ожидают публикации данных минэнерго США о запасах и добыче этого сырья в стране.
Игроки российского рынка также обращают внимание на политический фактор. Страсбургский суд 16 февраля призвал правительство РФ освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), "мера вступает в силу немедленно".
Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо невыполнимо, в соответствии с российским законодательством для этого нет правовых оснований. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Россию могут "выгнать" из Совета Европы за невыполнение решения ЕСПЧ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эти сообщения, назвав их "оторванными от реальности".
В итоге курс доллара почти не меняется к рублю, евро — растет на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent – на максимумах за несколько лет.
ПРОГНОЗЫ
Рубль держится вблизи локальных максимумов, но предстоящие длинные выходные в России выступают стоп-фактором для активности на валютном рынке РФ, оценил Олег Кочетков из "МТС банка". "Ждём консолидацию курса на текущем уровне 73-74 рубля за доллар", — добавил он.
На российском валютном рынке по-прежнему доминирует внешняя история, стимулируя активные локальные покупки валюты, которые успешно демпфируются продажами со стороны экспортеров, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".
"Цены на нефть остаются высокими, и вкупе с относительно стабильным рублем это выводит рублевую стоимость на нефть к максимумам второй половины 2018 — первой половины 2019 годов: 4800-5700 рублей за баррель. Происходящее по-прежнему не противоречит нашим текущим ожиданиям сохранения умеренного потенциала для роста валюты РФ до 72-72,5 рубля за доллар, но путь этот вполне может оказаться извилистым и тернистым из-за волатильности", — заключил он.
https://1prime.ru/Forex/20210218/833073699.html