МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции, пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

В частности, как показывает новая статистика, в США идет более быстрый рост потребительских и производственных цен.

"Причем американский долговой рынок уже давно отражает усиление инфляционных ожиданий: доходность гособлигаций США устойчиво растет с августа прошлого года, достигнув на этой неделе по 10-летним бумагам максимального с февраля 2020 года уровня", — отмечает Бабич.

Эта тенденция вызвана несколькими факторами:

сверхмягкой монетарной политикой американской ФРС.

большими фискальными стимулами со стороны американского правительства, очередной пакет которых находится в процессе законодательного утверждения.



Если раньше это способствовало снижению американской валюты и росту биржевых активов, то теперь эти же факторы увеличивают опасения, что рост инфляции опередит восстановление экономики США. Это заставит ФРС намного раньше начать ужесточать монетарную политику.

На этом фоне доллар пытается продолжить рост, стартовавший в начале января от нового трехлетнего минимума. Это происходит из-за того, что более жесткие монетарные условия регулятора являются одним из главных фундаментальных факторов относительной силы любой валюты.

Что касается евро, то с весны прошлого года валюта Евросоюза, как и многие другие, существенно укрепилась по отношению к доллару США на волне повышенного спроса на рисковые активы. Сейчас эти валюты дешевеют к доллару.