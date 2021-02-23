МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Доллар дорожает во вторник в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в сенате, свидетельствуют данные торгов. При этом фунт стерлингов поднимается в ожидании ослабления карантина в Великобритании. Бюджетный комитет одобрил план Байдена по поддержке экономики США

По состоянию на 14.29 мск курс фунта стерлингов рос до 1,4084 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,4061 доллара.

В то же время курс евро к доллару снижался до 1,215 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2154 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 105,3 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,19%, до 90,18 пункта.

Пауэлл во вторник и среду выступит в конгрессе, сперва перед банковским комитетом, а затем перед комитетом по финансовым услугам. Инвесторы ждут комментариев Пауэлла по экономике в свете ситуации с коронавирусом в стране, а также роста доходности гособлигаций США. В Великобритании зафиксировали рекордный рост безработицы

Курс фунта к доллару поддерживают надежды на ослабление карантина в Великобритании. В понедельник премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил план поэтапного ослабления ограничений, рассчитанный на полгода. По его словам, все карантинные ограничения в стране могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы принятия дополнительных мер поддержки экономики США. Профильный комитет конгресса одобрил план стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов, разработанный администрацией Джо Байдена и поддержанный демократами в обеих палатах конгресса.