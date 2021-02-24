МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет против доллара и евро в начале дня, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает к иене на фоне роста рисковых настроений

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск среды снижался на 31 копейку – до 73,99 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 89,95 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,26% — до 64,31 доллара за баррель.