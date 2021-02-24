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2021
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Рубль растет против доллара и евро в начале торгов
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Курс рубля заметно растет против доллара и евро в начале дня, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск среды снижался на 31 копейку – до... ПРАЙМ, 24.02.2021
рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет против доллара и евро в начале дня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск среды снижался на 31 копейку – до 73,99 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 89,95 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,26% — до 64,31 доллара за баррель.