БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Аналитики компании Oxford Economics предполагают, что рубль недооценен на 5-7%. "Мы ожидаем, что к концу года он укрепится до 72,3 рубля за доллар США", — отмечают в компании. Экономист рассказал, когда завершится худший период для рубля

В заметке Oxford Economics также говорится о потенциальном влиянии возможных новых санкций ЕС на экономику России. Новые санкции Евросоюза в отношении России, если они будут введены, вряд ли скажутся на экономике или суверенном долге страны, говорится в заметке аналитической компании.

Избрание президентом США Джо Байдена и события, связанные с арестом Алексея Навального, побудили рынки добавить премию за санкционный риск к ценообразованию рубля, отмечают в Oxford Economics.

"Но, на наш взгляд, новые санкции вряд ли окажут существенное влияние на российскую экономику или ее суверенный долг, и поэтому мы считаем, что премия за риск преувеличена", — говорится в заметке.

В заметке упоминаются как возможные санкции Евросоюза, так и США. "Поскольку мы не ожидаем, что санкции США будут жестче, чем санкции ЕС, мы думаем, что их влияние на российскую экономику и рынки активов будет незначительным", — говорится в заметке.