МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рубль в конце прошлой и начале текущей недели в целом укрепился по отношению к американской валюте и евро. Это произошло после небольшой коррекции.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитика ГК "ФИНАМ" Андрея Маслова, у рубля есть несколько причин, которые заставят его уступить доллару.

Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть, при котором, в частности, баррель сорта Brent установил новый многомесячный рекорд в $66,79. "Тем не менее, позже цена на нефть скорректировалась на фоне публикации отчета от Американского института нефти. Так, согласно данным API, за прошедшую неделю запасы сырой нефти выросли на 1,026 млн баррелей, что стало полной неожиданностью для аналитиков, предсказывавших снижение на 5,372 млн баррелей", — отмечает Маслов.

Это показывает сокращение спроса на сырую нефть со стороны нефтеперерабатывающей отрасли: по ней сильно ударили заморозки в Техасе (США).

Из-за этого у инвесторов возникли опасения, что из-за отставания нефтепереработки от добычи запасы сырой нефти продолжат рост, и это может оказать давление на цены.

Еще один фактор: выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената США. В своей речи Пауэлл обратил внимание на неравномерное восстановление экономики в стране и все еще сложную эпидемиологическую обстановку.

Если говорить о рисках, с которыми может столкнуться рубль в ближайшее время, то Маслов выделяет в первую очередь очередной виток разногласий между Россией и Саудовской Аравией на фоне регулирования рынка нефти.

Еще одна причина: на финальные этапы строительства выходит "Северный поток 2", но не смотря на продолжение работ и в целом спокойную ситуацию со строительством, существуют риски введения новых санкций.

Со стороны внутренней политики эксперт отмечает последнее заседание ЦБ: 12 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила об окончании цикла снижения ставок.

"С учетом всего вышесказанного, мы ожидаем, что в ближайшие недели российская валюта будет колебаться в коридоре 72,50-75 рублей за доллар и 88,50-91 рублей за евро", — прогнозирует аналитик.