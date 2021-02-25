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2021
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Рубль слабо растет к доллару и евро в начале дня
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Курс рубля незначительно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 9 копеек —... ПРАЙМ, 25.02.2021
рубль, торги, биржи, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс рубля незначительно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 9 копеек — до 73,45 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 89,41 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,24% — до 66,34 доллара за баррель.