МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс рубля незначительно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи растет в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга снижался на 9 копеек — до 73,45 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 89,41 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,24% — до 66,34 доллара за баррель.