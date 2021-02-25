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2021-02-25T10:44:01+03:00
2021-02-25T10:44:01+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210225/833114613.html
Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 4,8 миллиарда рублей
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Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 24 февраля составил 4,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. До этого, с... ПРАЙМ, 25.02.2021
валюта, цб рф, новости, финансы, рынки, валюта, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 24 февраля составил 4,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
До этого, с расчетами 20 февраля, ЦБ не покупал валюту на запланированные 2,4 миллиарда рублей.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. В период с 5 февраля по 4 марта объем покупки валюты по бюджетному правилу составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.