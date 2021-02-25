2021-02-25T14:30:13+03:00
2021-02-25T14:30:13+03:00
2021-02-25T14:30:13+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210225/833116694.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 89,5 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 16,96 копейки — до 89,4995 рубля, курс доллара — на 27,85 копейки, до 73,4747 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 25.02.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83240/86/832408648.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83240/86/832408648.jpg
https://1prime.ru/images/83240/86/832408647.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83240/86/832408647.jpg
https://1prime.ru/images/83240/86/832408646.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83240/86/832408646.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 16,96 копейки — до 89,4995 рубля, курс доллара — на 27,85 копейки, до 73,4747 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 22,95 копейки, составив 80,6859 рубля.