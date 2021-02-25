МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 16,96 копейки — до 89,4995 рубля, курс доллара — на 27,85 копейки, до 73,4747 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 22,95 копейки, составив 80,6859 рубля.