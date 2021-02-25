МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем снижается к доллару и более значительно падает к евро, отыгрывая его рост на форексе и ослабление большинства "развивающихся" валют к доллару.

Сохраняющиеся высокими котировки нефти, торгующейся в районе максимумов с января 2020 года, и пик налогового периода февраля (25 числа), когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность, оказывают поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.19 мск повышался на 11 копеек, до 73,65 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 90,10 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг ощутимо снижается против евро и стабильна к доллару на фоне роста европейской валюты на форексе выше 1,22 доллара. Ранее в ходе торгов показатель достигал 1,2237 доллара, что является максимальным значением с 8 января. Эксперт рассказала, как перевести расчеты с "ядовитого" доллара в рубли

Поддержку евро в четверг оказывает статистика из Германии. Так, по данным исследовательской компании GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте вырос до минус 12,9 пункта с пересмотренного уровня февраля в минус 15,5 пункта. Аналитики ждали роста показателя до минус 14,3 пункта.

Участники российского валютного рынка продолжают отмечать дорогую нефть, торгующуюся в районе максимумов с января 2020 года.

Так, стоимость барреля сорта Brent повышается сейчас на 0,1%, до 66,3 доллара. Поддержка приходит от надежд инвесторов на восстановление экономики, подкрепляемых снижением темпов распространения коронавируса. Снятие ограничений на передвижения будет способствовать увеличению спроса на сырье, что, в свою очередь, положительно скажется на нефтяных ценах.

Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики, а многие "развивающиеся" валюты снижаются к доллару. Инвесторы ждут публикации свежих данных по экономическому росту, числу заявок на пособие по безработице и активности в производственном секторе США. Эта статистика поможет оценить темпы восстановления американской экономики.

Поддержка рублю приходит от пика налогового периода февраля, приходящегося на 25 число. На этот день придутся выплаты НДС, НДПИ и акцизы, который в сумме составят около 650 миллиардов рублей из примерно 1,6 триллиона общих выплат февраля. Центробанк выявил рекордное число поддельных 10-рублевых монет

В итоге доллар и евро повышаются к рублю на 0,2-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent — около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Российскую валюту локально поддерживает налоговый период, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Санкционные риски немного снизились, но остаются ключевым фактором… пока мы ожидаем курс доллара в ближайшие дни вблизи 73,5-74 рублей — без потенциала существенного снижения в ближайшее время", — добавил он.

Сегодняшние налоговые выплаты способны поддержать предложение валюты от тех экспортеров, кто предпочитал выжидать до последнего, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Помимо этого, фокус будет оставаться на внешних факторах, позитивное влияние которых нивелируется лишь стабильным локальным спросом на валюту. Каких-то серьезных рисков на текущий момент не просматривается", — добавил он.