МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. После укрепления российской национальной валюты в феврале текущего года на рубль в марте может оказать влияние сразу несколько важных факторов. Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова специально для агентства "Прайм" дала прогноз, что ждет российский рубль уже на следующей неделе.

— С начала 2021 года рубль ведет себя довольно подвижно и совершенно нетипично. Прошлый год успел нас научить тому, что перестраиваться придется очень быстро, а текущий просто подтверждает новую реальность.

К третьей декаде февраля цена на нефть поднялась к годовым максимумам и обновляет этот рубеж ежедневно. Баррель Brent протестировал $67,70 и вполне может пройти выше, несмотря на затянувшееся ралли и готовность рынка к коррекции. У покупателей есть фундаментальные козыри: аномально холодная зима в США и Европе, что увеличивает потребность в энергоносителях, очень быстрое сокращение запасов нефти в США, что подтверждается еженедельными статданными, и корректировки в соглашение ОПЕК+, которые дополнительно гармонизируют рынок спроса и предложения. Все очень логично, но оттого и необычно.

Разгон цен на нефть, естественно, поддержал позиции рубля как сырьевой валюты. Снова стала модной песня «рубль укрепляется, потому что нефть дорожает». К ней давно не возвращались, всячески открещиваясь от связи курса рубля и цены на баррель. Связь, на самом деле, как была, так и осталась, поскольку доходы отечественного бюджета на 60% зависят от сырьевого экспорта.

Дополнительную поддержку рублю оказывает рынок ОФЗ, но только первичный, потому что на вторичном рынке долга идет как раз распродажа и отток капитала. Это происходит из-за постоянной смены настроений глобальных инвесторов относительно будущего стимулирования в США — то рынок уверен в поддержке и спросе в дальнейшем на рисковые активы, то меняет мнение на противоположное.

В декабре 2019 года при аналогичной цене на нефть доллар стоит значительно меньше, порядка 63-64 руб. Почему сейчас не повторяется та же история? За 14 месяцев мир стал принципиально иным, пережив разбег пандемии и полную переоценку ценностей и активов. Российский бюджет здорово пострадал за прошлый год, свести его помогала контролируемая девальвация рубля. Сейчас отечественная экономика находится в самом начале пути восстановления, и сильная валюта сведет на нет все эти усилия. Есть мнение, что в случае слишком резкого укрепления рубля Минфин действительно расширит объемы покупки валюты с рынка, но в текущих условиях это маловероятно. Рынок сбалансирует сам себя, хотя мало кто верит в действительное укрепление рубля, пока нет опоры внутри экономики.

В марте негативное влияние на рубль может оказать геополитика, слишком быстрый инфляционный рост, осложнения в борьбе с пандемией, отсутствие того самого отложенного потребительского спроса, на который очень рассчитывают профильные монетарные органы власти.

В первый месяц весны доллар может торговаться в пределах 72,50-75 руб., евро — 88-92 руб. При цене на нефть около $55-60 за баррель доллар вернется в границы 75-77 руб.