МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Внешний фон и динамика цен на нефть — основные факторы, которые будут влиять на курс российской национальной валюты в марте, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Эксперт рассказала, каким будет курс рубля в марте

"Рубль пережил весьма неприятное давление в период выходных в России, но, как это часто бывает, возвращение на рынки вернуло курсы туда, откуда их "взяли" ранее", — отметил он и отметил, что краткосрочного изменения внешней конъюнктуры может оказаться достаточно, чтобы вернуть российскую валюту к верхней отметке торговых диапазонов против евро и доллара. Это 92 и 76 рублей соответственно.

Что касается санкционных рисков, то пока они реализовались только в виде персональных санкций ЕС против отдельных лиц. Это не несет заметных проблем для рубля.

Что касается мировых цен на энергоносители, то в феврале нефть почти ежедневно обновляла 13-месячные максимумы, подойдя вплотную к 67 долларам за баррель. "Но рубль словно пропускал весь этот рост всю вторую половину февраля", — поясняет аналитик.

"То, что рубль не замечает прирост нефти вовсе не обещает, что он не заметит ее коррекции, если она будет. Как правило, рубль втрое менее волатильный, чем нефть, поэтому ее потенциальная 15%-я просадка к 55 долларам за баррель заставляет рассматривать возможность роста USDRUB к 76-77 в марте", — рассказал он.

Но кроме коррекции нефти и неприятной слабости рубля есть еще третий важный фактор: рост доходности облигаций развитых стран.

Это снижает привлекательность российского долгового рынка, делая более привлекательным покупку долгов Европы и США, и это оттягивает интерес к рублевым бумагам.

Динамика EURRUB еще больше отражает слабость российской валюты.

"Уже в самом начале следующего месяца EURRUB имеет хорошие шансы не только подняться к верхней границе диапазона в 92-93. Вполне возможно, что в ближайшую неделю-две нам предстоит оценивать шансы на выход пары в диапазон выше 94, область исторических максимумов", — прогнозирует Купцикевич.