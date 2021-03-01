МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Московская биржа с 1 марта сдвигает на семь часов утра по московскому времени начало торгов на валютном рынке. Мосбиржа может изменить правила заявок по иностранным акциям

До этого они проводились с 10.00 до 23.50 мск. То есть теперь валютные торги будут доступны на Мосбирже почти 17 часов.

При этом, как пояснил ЦБ РФ, пока сохранится порядок определения официальных курсов инвалют к рублю. Сейчас регулятор устанавливает, в частности, официальный курс доллара к рублю по сделкам, заключенным на Мосбирже в период с 10.00 до 11.30 мск.

Начало торгов с 7 часов утра, по мнению Мосбиржи, сделает более доступными биржевые сервисы для клиентов из восточных регионов России и стран азиатского региона. Инвесторы смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы. Получит новый импульс развитие сотрудничества с азиатскими торговыми площадками и инвесторами.