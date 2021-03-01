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2021
https://1prime.ru/Forex/20210301/833131807.html
Мосбиржа перешла на весеннее время
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Московская биржа с 1 марта сдвигает на семь часов утра по московскому времени начало торгов на валютном рынке. До этого они проводились с 10.00 до 23.50 мск. То есть теперь... ПРАЙМ, 01.03.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Московская биржа с 1 марта сдвигает на семь часов утра по московскому времени начало торгов на валютном рынке.
До этого они проводились с 10.00 до 23.50 мск. То есть теперь валютные торги будут доступны на Мосбирже почти 17 часов.
При этом, как пояснил ЦБ РФ, пока сохранится порядок определения официальных курсов инвалют к рублю. Сейчас регулятор устанавливает, в частности, официальный курс доллара к рублю по сделкам, заключенным на Мосбирже в период с 10.00 до 11.30 мск.
Начало торгов с 7 часов утра, по мнению Мосбиржи, сделает более доступными биржевые сервисы для клиентов из восточных регионов России и стран азиатского региона. Инвесторы смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы. Получит новый импульс развитие сотрудничества с азиатскими торговыми площадками и инвесторами.