МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале первых торгов весны прибавляет к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.13 мск понедельника снижался на 15 копеек – до 74,48 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 89,95 рубля.

Стоимость нефти марки Brent растет на 1,7% — до 65,48 доллара за баррель.