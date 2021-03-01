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2021
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Рубль в начале первых торгов весны растет к доллару и евро
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Рубль в начале первых торгов весны прибавляет к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.13 мск понедельника... ПРАЙМ, 01.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале первых торгов весны прибавляет к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.13 мск понедельника снижался на 15 копеек – до 74,48 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 89,95 рубля.
Стоимость нефти марки Brent растет на 1,7% — до 65,48 доллара за баррель.