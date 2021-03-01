МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник утром незначительно опускается в рамках коррекции, в пятницу курс укрепился почти на 0,8% на фоне сильной статистики, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США

По состоянию на 7.49 мск курс евро к доллару рос до 1,2075 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2074 доллара. Курс доллара к иене опускался до 106,53 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,58 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 90,84 пункта. В пятницу индекс поднялся на 0,8%.

Индекс доллара слабо опускается в первый день торгов марта, несколько сдерживает валюту коррекционная динамика после пятничного роста, которому способствовала сильная внутренняя статистика.

Так, доходы населения США в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, аналитики ожидали роста только на 9,5%. Расходы в отчетном месяце выросли несколько слабее ожиданий — на 2,4% вместо прогнозируемых 2,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в феврале снизился слабее ожиданий. Рубль в начале первых торгов весны растет к доллару и евро

Инвесторы также оценивают новости из США о пакете поддержке экономики. В субботу, 27 февраля, палата представителей конгресса одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Позднее в ходе торгов трейдеры также ожидают статистику из США. Вечером американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале. Согласно прогнозам, показатель поднялся до 58,9% против 58,7% в январе.