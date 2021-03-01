2021-03-01T13:44:37+03:00
2021-03-01T13:44:37+03:00
2021-03-01T13:44:37+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210301/833136140.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 89,45 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 92,82 копейки — до 89,4461 рубля, курс доллара — на 39,25 копейки, до 74,0448 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 01.03.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83291/63/832916382.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/63/832916382.jpg
https://1prime.ru/images/83291/63/832916381.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/63/832916381.jpg
https://1prime.ru/images/83291/63/832916369.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/63/832916369.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 92,82 копейки — до 89,4461 рубля, курс доллара — на 39,25 копейки, до 74,0448 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 63,36 копейки, составив 80,9754 рубля.