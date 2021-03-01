МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 92,82 копейки — до 89,4461 рубля, курс доллара — на 39,25 копейки, до 74,0448 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 63,36 копейки, составив 80,9754 рубля.