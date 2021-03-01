МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоит российскому Минфину принять решение о том, чтобы с россиян, покупающих золото, не брали НДС в размере 20%, как в течение всего одних суток граждане раскупят все золотые запасы, распродав при этом все свои доллары. Об этом написало издание ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение доктора экономических наук Валентина Катасонова. Экономист рассказал, о чём будут жалеть россияне уже через полгода

Эксперт утверждает, что на подобный шаг отечественному министерству финансов следовало бы пойти уже давно, однако нынешнее руководство ведомства ни в какую не хочет этого делать. Аргумент всего один — это решение может сократить объём поступлений в федеральный бюджет.

Катасонов отметил, что это объяснение нельзя рассматривать всерьёз, ибо на данный момент сумма операций с инвестиционным золотом критически мала и не слишком существенна в масштабах всего российского бюджета.

Эксперт подчеркнул, что отказ населения от американской валюты просто из-за того, что инвестиции в золото станут для российских граждан гораздо выгоднее, может запустить цепную реакцию во многих других странах, которые также захотят поставить под сомнение эксклюзивный статус доллара.