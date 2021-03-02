МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Доллар США останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но снижать зависимость российской экономики от него необходимо, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говоря о планах по дедолларизации. Эксперт рассказал, при каких условиях доллар рухнет за сутки

"Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается", — отметила она.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в среду в интервью агентству Блумебрг, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять.

По словам Матвиенко, слова Рябкова это "не какое-то ноу-хау и не какая-то сенсация". "Строго говоря, и Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации. Она открытая, она очевидная", — сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что золотовалютные резервы РФ уже находятся в меньшей зависимости от доллара, есть и другие ощутимые результаты: за последние 10 лет российские вложения в государственные обязательства США сократились в 30 раз.

"То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны", — сообщила Матвиенко.

По ее словам, эта работа будет и дальше продолжаться.

"Мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля, повышения привлекательности российской валюты и для бизнеса, и для наших граждан. И это тоже дает свои результаты: все больше и больше вкладов, кредитов берется в рублях. Ему граждане сегодня доверяют", — отметила глава СФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11.00 мск.