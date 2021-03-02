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2021
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Рубль пока слабо реагирует на угрозу новых санкций
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Рубль пока слабо реагирует на угрозу новых санкций против РФ и в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 02.03.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рубль пока слабо реагирует на угрозу новых санкций против РФ и в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.26 мск повышался на 19 копеек – до 74,35 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 89,44 рубля.
Стоимость нефти марки Brent снижается на 1% — до 63,06 доллара за баррель.
Как сообщают мировые СМИ, Вашингтон уже на этой неделе в координации с ЕС планирует объявить о санкциях против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.