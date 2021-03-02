МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рубль пока слабо реагирует на угрозу новых санкций против РФ и в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.26 мск повышался на 19 копеек – до 74,35 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 89,44 рубля.

Стоимость нефти марки Brent снижается на 1% — до 63,06 доллара за баррель.

Как сообщают мировые СМИ, Вашингтон уже на этой неделе в координации с ЕС планирует объявить о санкциях против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.