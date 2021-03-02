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2021-03-02T10:27:42+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210302/833141762.html
Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 2,5 милиарда рублей
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https://россиясегодня.рф
Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 1 марта составил 2,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 02.03.2021
валюта, цб рф, новости, финансы, рынки, валюта, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 1 марта составил 2,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. В период с 5 февраля по 4 марта объем покупки валюты по бюджетному правилу составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.