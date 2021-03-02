МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 53,07 копейки, составив 74,5755 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,0448 рубля за доллар.